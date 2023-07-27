Что лучше: Samsung Galaxy Watch 6 или Google Pixel Watch

Samsung Galaxy Watch 6 выпускаются в двух вариантах: «стандартном» и «классическом», цена которых составляет 299,99 и 399,99 долларов соответственно. Стоимость Google Pixel Watch, выпущенных в прошлом году, составляет 349,99 долларов с доплатой $50 за сотовую связь. Оба носимых устройства работают под управлением операционной системы Wear OS и имеют доступ к магазину Google Play Store для загрузки приложений.

Одно из ключевых отличий заключается во внешнем виде. Часы Galaxy Watch 6 выпускаются в нескольких размерах и цветовых вариантах, а для навигации используется физический вращающийся ободок. С другой стороны, часы Pixel Watch выпускаются в одном размере с круглым дисплеем, но без вращающегося ободка.

Различаются и медицинские функции. В линейку Samsung входят датчики температуры кожи, уведомления о нерегулярном сердечном ритме и измерение артериального давления (для владельцев телефонов Samsung). В часах Pixel Watch функции фитнес-слежения возложены на компанию Fitbit, которая предлагает сертифицированные FDA электрокардиограммы и неплохие возможности отслеживания сна.

Что касается времени автономной работы и вычислительной мощности, то здесь преимущество на стороне Galaxy Watch 6. Samsung обещает почти два дня автономной работы, в то время как Pixel Watch обычно работают около одного дня. Galaxy Watch 6 оснащены новым двухъядерным процессором Exynos W930 с тактовой частотой 1,4 ГГц, который может оказаться быстрее, чем более старый Exynos 9110 в Pixel Watch.

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