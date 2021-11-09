Что лучше защищает от COVID-19: вакцина или иммунитет?Ответ на этот вопрос дают результаты недавнего исследования
Исследователи из Монреальского университета проанализировали результаты анализов людей, относящихся к одной из трёх групп. Это переболевшие COVID-19 в лёгкой либо бессимптомной форме, перенёсшие инфекцию в лёгкой форме, а затем вакцинированные, только вакцинированные. Само исследование стартовало в 2020 году.
Данные показали, что люди, которые были вакцинированы препаратами Pfizer BioNTech или AstraZeneca, имели больше антител, чем просто переболевшие. В то же время среди перенёсших заболевание дольше всего антитела сохранялись у пожилых. Также был один случай, когда у человека после инфекции не выработались антитела против штамма «Дельта», а после введения вакцины они появились. Кроме того, выяснилось, что после вакцинации количество антител увеличивается в два раза у тех, кто болел до этого в лёгкой форме.
Получается, что вакцинация способствует увеличению числа антител в организме.
Результаты данного исследования опубликованы в издании Scientific Reports.