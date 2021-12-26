Что менее вредно для фигуры: съесть все конфеты сразу или по одной

Тем не менее научные исследования показывают, что регулярное съедание шоколада может быть полезно в других аспектах. К примеру, согласно данным Nestlé, ежедневное употребление шоколада снижает тревожность. Также полезным, как утверждают другие исследования, является тёмный шоколад: при его постоянном употреблении в небольших количествах снижается давление и холестерин.

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