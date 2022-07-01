Что могут выдержать часы Apple? Компания показала в рекламном ролике

В рекламе часы Apple 7-й серии, конечно, выдерживают все испытания. Их признают «самыми прочными Apple Watch за всю историю».

Уже осенью Apple выпустит новое поколение часов — Apple Watch Series 8. На днях появилась информация, что чип «Apple S8 будет иметь те же характеристики, что и Apple S7». Однако чип S7 ничем не отличается и от процессора S6, который использовался в Apple Watch Series 6, вышедших в 2020 году.