Что может случиться с вашей кожей и вашими волосами из-за стресса

По словам дерматолога и доктора медицинских наук Кейры Барр, мозг и кожа взаимосвязаны. То есть при хроническом стрессе именно на коже могут появиться и усилиться воспаления, раздражение, зуд.

Из-за стресса раны могут также заживать медленнее, а состояние кожи в целом будет хуже. Поскольку в стрессовые периоды железы производят больше кожного сала, у некоторых людей может из-за этого ухудшиться ситуация с акне. Кроме того, стресс может стать причиной развития таких кожных болезней, как экзема, псориаз.

Известно, что из-за гормонов стресса кожа начинает стареть быстрее. Поэтому на ней раньше могут появиться морщины.