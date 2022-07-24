Что может случиться с вашей кожей и вашими волосами из-за стресса

Что может случиться с вашей кожей и вашими волосами из-за стрессаРассказывает дерматолог
По словам дерматолога и доктора медицинских наук Кейры Барр, мозг и кожа взаимосвязаны. То есть при хроническом стрессе именно на коже могут появиться и усилиться воспаления, раздражение, зуд.
Из-за стресса раны могут также заживать медленнее, а состояние кожи в целом будет хуже. Поскольку в стрессовые периоды железы производят больше кожного сала, у некоторых людей может из-за этого ухудшиться ситуация с акне. Кроме того, стресс может стать причиной развития таких кожных болезней, как экзема, псориаз.
Известно, что из-за гормонов стресса кожа начинает стареть быстрее. Поэтому на ней раньше могут появиться морщины.
Оказывает влияние стресс и на состояние волос. Они могут начать истончаться и выпадать. Есть и другие неприятные последствия стресса.
Поэтому так важно уметь справляться со стрессовыми ситуациями. Сделать это можно при помощи различных практик. Среди них - иглоукалывание, медитация, визуализация, дыхательные техники, цигун или тай-чи, йога.
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