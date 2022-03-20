Что может спровоцировать деменцию

У деменции есть несколько факторов, которые являются “основными” при определении риска заболевания. Так, по словам Гайфутдинова, деменция напрямую зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек, а также уровня образования.

В зависимости от того, сколько аллелей APOE4 человек унаследовал, определяется риск развития деменции, увеличение этого мало приятного шанса может доходить до 15 раз, заявил Гайфутдинов.

Помимо этого, одним из важных факторов является возраст: “среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера”, — объяснил невролог.

Если говорить об образе жизни, то он выделил курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование и физический труд как “пособников” развития сосудистой деменции, которая вызывает поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и проблемы с памятью.

Однако не все деменции необратимы – по словам медика, 10 процентов таких заболеваний можно вылечить. Среди них опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия, дефицит витамина B12.

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