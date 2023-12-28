Что можно и что нельзя есть при болях во время менструации

Вот несколько видов продуктов, которые облегчат боль или спазмы во время менструации.

Продукты, содержащие жирные кислоты омега-3. Это семена чиа, грецкие орехи, семена льна, лосось, сельдь, сардины, скумбрия, устрицы, бобы эдамаме. Также омега-3 естественным образом присутствуют в маслах, включая рыбий жир, масло печени трески, водоросли, криль, льняное, соевое и рапсовое масло. В метаанализе 2023 года отмечается, что рацион с высоким содержанием жирных кислот омега-3 (включая добавки по 300−1800 мг в день) при его соблюдении в течение двух-трёх месяцев уменьшает боль при месячных.

Продукты с высоким содержанием витамина D. Они включают форель, лосось, тунец и скумбрию, а также жир печени рыб. В небольших количествах витамин D есть также в говяжьей печени, яичном желтке, сыре. Кроме того, наш организм естественным образом вырабатывает витамин D под воздействием солнечного света. Метаанализ 2023 года показал, что женщины, получавшие еженедельные дозы витамина D, превышающие 50 000 МЕ, испытывали не такие сильные боли во время менструации вне зависимости от того, как долго и как часто они принимали витамин.

Продукты с высоким содержанием витамина Е. К ним относятся семена (особенно подсолнечника), орехи (особенно миндаль, фундук, арахис), шпинат, брокколи, киви, манго и помидоры. В ходе одного исследования женщины принимали добавки витамина Е (90 мг два раза в день) в течение пяти дней, а начали их приём они за два дня до начала месячных. В результате это значительно уменьшило тяжесть и продолжительность менструальных болей.