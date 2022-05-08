Что не даёт вам избавиться от жира на животе

Специалисты говорят: хотите избавиться от живота? Снизьте количество потребляемого добавленного сахара и простых углеводов. «​Фруктоза, или сахар, ускоряет созревание жировых клеток, особенно висцерального жира», — пояснили эксперты. Вполне вероятно, что именно сладкое не даёт вам избавиться от жира на животе.

Также мешать могут алкогольные напитки (не зря существует понятие «пивной живот») и сидячий образ жизни. Кроме того, кратчайшим путём к жиру на животе называют недостаток сна. Исследователи из Университета Уэйк-Форест обнаружили, что люди, сидящие на диете, которые спят пять часов или меньше каждую ночь, набирают в 2,5 раза больше жира на животе.

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