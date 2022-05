Что не даёт вам избавиться от жира на животе

Всё те же плохие привычки

Висцеральный жир, тип жира, который накапливается в брюшной полости, не только портит внешний вид, но и вредит здоровью. Если вы никак не можете от него избавиться, почитайте советы экспертов, опрошенных изданием Eat this, not that.