Что не так с диетами для продления жизни

Самые востребованные диеты базируются на идее об ограничении калорийности, отказе от определенных макронутриентов или сокращении времени приёма пищи. Учёные из Вашингтонского университета провели обзор различных исследований по диетам, чтобы узнать, работают ли диеты.

Все режимы питания были разделены на категории: диеты с ограничением потребления калорий и диеты без ограничения калорийности питания. Внутри категорий подходы разнились. Были и те, что советуют исключить белок, и те, которые основаны на интервальном голодании.

Учёные увидели, что в исследованиях на мышах изученные диеты действительно увеличивают продолжительность жизни. Что касается исследований на людях, то тут неоднозначно. В целом, работы подтверждают: ограничительные диеты полезны для тех, кто уже страдает от ожирения и/или метаболических нарушений. А вот среди здоровых людей для кого-то диеты работают, хоть и дают незначительный эффект, для кого-то не работают, а иногда даже вредят.

Авторы пришли к выводу, что надёжных доказательств того, что диеты для продления жизни продлевают людям жизнь, нет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.