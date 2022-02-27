Что нового будет в следующих часах Apple

Аналитик Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) говорит, что Apple, вероятно, представит три новых модели Apple Watch в 2022 году. Это будут Apple Watch Series 8, новые Apple Watch SE и Apple Watch для экстремального спорта.

Также Гурмэн сообщил, что не ожидает «каких-либо новых датчиков здоровья» для Apple Watch в этом году, хотя есть вероятность, что компания, наконец, добавит в устройство функцию измерения температуры тела. Изменения, которые мы можем ожидать, включают улучшение производительности.

Кроме того, по словам аналитика, Apple Watch Series 3 будут сняты с производства.