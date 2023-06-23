Что нужно есть, чтобы пережить жару

По словам Соломатиной, в жаркую погоду полезно употреблять больше помидоров и моркови. Они содержат ликопин, который помогает нам переносить жару. Морковь с ее каротиноидами и бета-каротином также лучше усваивается, особенно в сочетании со сметаной в блюдах.

Соломатина также подчеркнула, что каротиноиды, содержащиеся в зелени и овощах, обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей и необходимы для предотвращения повреждения кожи и поддержания здорового зрения.

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