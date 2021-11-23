Что нужно есть офисным работникам для здоровья

Врач отметил, что «застои приводят к заболеваниям суставов, к воспалениям – артритам – и разрушению – артрозам». Для профилактики этих состояний, как утверждает специалист, подходит морская рыба. Её следует есть два-три раза в неделю. Это снижает риск воспалительных заболеваний суставов.

Для здоровья лёгких помогут продукты с высоким содержанием витамина А. Это тыква, морковь, зелень. Чтобы бороться с нагрузкой на зрение, следует употреблять шпинат. Как говорит диетолог, этот продукт содержит лютеин и зеаксантин, вещества, которые накапливаются в сетчатке глаза и снижают риск развития возрастной макулярной дистрофии.

Ещё при сидячем образе жизни полезны подсолнечное масло и какао.

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