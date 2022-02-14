Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и укрепить иммунитет

В ходе исследования оказалось, что после введения вакцины повысить количество антител и укрепить иммунную систему могут физические упражнения. Для этого нагрузка должна быть умеренной или лёгкой, а сама тренировка длиться должна не менее 90 минут. К сожалению, выяснилось, что 45 минут упражнений никак не повлияли на иммунитет привитых.

Учёные отметили, что иммунитет и количество антител повышается у тех, кто привит препаратом Pfizer-BioNtech COVID-19 либо одной из двух вакцин от гриппа.

Вместе с тем, отмечает автор статьи, исследование показало, что физические упражнения не усугубляют побочные эффекты после прививки.

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