Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и укрепить иммунитет

Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и укрепить иммунитетНа этот вопрос ответили американские учёные
COVID-19 - относительно новое заболевание. Поэтому сам организм человека ещё не способен эффективно противостоять этому вирусу. Для укрепления иммунитета были созданы вакцины против ковида. Они облегчают течение болезни при заражении и снижают риск смерти от коронавируса.
При этом учёные из Университета Айовы (США) обнаружили метод, позволяющий увеличить число антител после вакцинации. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Science Direct.
В ходе исследования оказалось, что после введения вакцины повысить количество антител и укрепить иммунную систему могут физические упражнения. Для этого нагрузка должна быть умеренной или лёгкой, а сама тренировка длиться должна не менее 90 минут. К сожалению, выяснилось, что 45 минут упражнений никак не повлияли на иммунитет привитых.
Учёные отметили, что иммунитет и количество антител повышается у тех, кто привит препаратом Pfizer-BioNtech COVID-19 либо одной из двух вакцин от гриппа.
Вместе с тем, отмечает автор статьи, исследование показало, что физические упражнения не усугубляют побочные эффекты после прививки.
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