Фитнес и здоровье
Сегодня в 11:50
1 мин.

Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и укрепить иммунитет

На этот вопрос ответили американские учёные
Вакцинация - один из наиболее эффективных способов борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом, согласно результатам нового исследования, есть определённые действия, позволяющие сделать прививку ещё эффективнее. Подробнее - в статье.
Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и укрепить иммунитет

COVID-19 - относительно новое заболевание. Поэтому сам организм человека ещё не способен эффективно противостоять этому вирусу. Для укрепления иммунитета были созданы вакцины против ковида. Они облегчают течение болезни при заражении и снижают риск смерти от коронавируса.

При этом учёные из Университета Айовы (США) обнаружили метод, позволяющий увеличить число антител после вакцинации. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Science Direct.

Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и укрепить иммунитет

В ходе исследования оказалось, что после введения вакцины повысить количество антител и укрепить иммунную систему могут физические упражнения. Для этого нагрузка должна быть умеренной или лёгкой, а сама тренировка длиться должна не менее 90 минут. К сожалению, выяснилось, что 45 минут упражнений никак не повлияли на иммунитет привитых.

Учёные отметили, что иммунитет и количество антител повышается у тех, кто привит препаратом Pfizer-BioNtech COVID-19 либо одной из двух вакцин от гриппа.

Вместе с тем, отмечает автор статьи, исследование показало, что физические упражнения не усугубляют побочные эффекты после прививки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Daily Express
Новости партнеров
Новости партнеров