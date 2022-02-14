Что нужно знать о кишечнике при похудении: семь пунктов

Что нужно знать о кишечнике при похудении: семь пунктовИх перечислили на vc.ru
До сих пор не существует универсальной системы питания, которая помогла бы сбросить вес. Большое количество исследований показывают, что если меньше потреблять калорий и больше тратить, то далеко не всегда это приведёт к похудению.
Кроме того, известный диетолог и эндокринолог, профессор Диана Шварцбайн подчёркивает, что при избавлении от лишних килограммов нужно учитывать множество факторов: физические упражнения, уровень стресса, опыт похудения в целом, гормональный баланс, количество и качество сна, воздействие на организм различных веществ (алкоголь, обработанные продукты, табак, кофеин, лекарства).
Помимо этого, существующие на данный момент исследования говорят о важной роли кишечника в похудении. Ниже - семь пунктов, которые нужно учитывать перед тем, как садиться на диету.
- Микробиом кишечника и конституция тела - генетически заложенные вещи. Есть три вида конституции: астенический/гипостенический (есть склонность к похудению), нормостенический (нет риска набора или сбрасывания веса), гиперстенический (есть склонность к ожирению). Определить, какой конкретно у вас, можно либо при помощи охвата запястья пальцами одной руки, либо при помощи расчёта индекса массы тела.
Что касается микробиома, то он закладывается ещё во внутриутробном периоде. Кроме того, микробиом каждого человека уникален.
- Существует толстый и тощий микробиом. Этот вывод был сделан благодаря экспериментам на мышах: при пересаживании микробиома полных мышей тощим - эти худые животные начинали набирать вес. А что касается людей, то известен случай, когда после пересаживания микробиома в кишечник женщины у неё изменились предпочтения в еде и она стала набирать вес.
- Микробиом сильно влияет на эпигенетику. Эпигенетика представляет собой проявление некоторых генетически заложенных в человеке особенностей. К примеру, в нём могут быть заложены особенности конституции с большим процентом жира и большей массой тела в целом. Однако они могут вовсе не реализоваться, а могут реализоваться слишком сильно.
Более того, первые тысяча дней жизни человека определяют его здоровье на всё оставшееся время. При этом если микрофлора у него в норме, то с различными генетически заложенными болезнями он может и не столкнуться вообще.
- При снижении веса необходимо работать с микробиомом. Вся проблем в том, что сам по себе микробиом неоднозначен. Он устойчив и изменчив одновременно. Например, за один день количество разных бактерий может изменяться до 50 процентов. Что касается пробиотиков, то они могут помочь, но лишь во время похудения.
Вообще для хорошего усвоения различных добавок при похудении могут потребоваться пробиотики. Необходимо также, чтобы микрофлора была здоровой, иначе получать человек будет не все нужные элементы. Поэтому перед тем как переходить на диету и пить добавки, нужно улучшить состояние кишечника и вместе с ним - микрообиома.
- Пробиотики не помогают восполнить запасы «хороших» бактерий в кишечнике. На самом деле действует всё совсем по-другому. Для того чтобы был эффект, нужно принимать бифидобактерии долгое время (к примеру, восемь недель). Связано это с тем, что подобные бифидобактерии образуют на самом деле нечто вроде «парника». Такой парник во время своего существования позволяет восстанавливаться собственной микрофлоре и создаётся лишь для собственных бактерий. Чужие же вещества просто подавляются.
- Съеденная пища влияет на микробиом, а затем микробиом влияет на то, что мы собираемся съесть. Когда человек что-то ест в течение дня, в кишечнике накапливаются различные вещества. Именно от преобладающих там бактерий и зависит то, что захочется съесть. Например, если вы съели жирное и в кишечнике «выросли» фирмикуты, то захочется ещё жареного и жирного.
Но когда мы едим то, что хочет микрофлора, мы ещё больше увеличиваем дисбаланс бактерий в кишечнике. Поэтому необходимо обращать внимание на съеденную пищу и менять таким образом пищевое поведение.
- Между микробиомом и психологическим аспектом есть связь. Автор отмечает, что похудеть без психолога нельзя. Всё дело в том, что при избавлении от лишних килограммов нужно быть эмоционально стабильным, находиться в хорошем настроении. Тогда человек не будет акцентировать внимание на продуктах, которые ему нельзя есть. Также помогут в этом здоровая микрофлора, гормоны серотонин и дофамин.
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