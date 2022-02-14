Что нужно знать о кишечнике при похудении: семь пунктов

До сих пор не существует универсальной системы питания, которая помогла бы сбросить вес. Большое количество исследований показывают, что если меньше потреблять калорий и больше тратить, то далеко не всегда это приведёт к похудению.

Кроме того, известный диетолог и эндокринолог, профессор Диана Шварцбайн подчёркивает, что при избавлении от лишних килограммов нужно учитывать множество факторов: физические упражнения, уровень стресса, опыт похудения в целом, гормональный баланс, количество и качество сна, воздействие на организм различных веществ (алкоголь, обработанные продукты, табак, кофеин, лекарства).

Помимо этого, существующие на данный момент исследования говорят о важной роли кишечника в похудении. Ниже - семь пунктов, которые нужно учитывать перед тем, как садиться на диету.

Микробиом кишечника и конституция тела - генетически заложенные вещи. Есть три вида конституции: астенический/гипостенический (есть склонность к похудению), нормостенический (нет риска набора или сбрасывания веса), гиперстенический (есть склонность к ожирению). Определить, какой конкретно у вас, можно либо при помощи охвата запястья пальцами одной руки, либо при помощи расчёта индекса массы тела.

Что касается микробиома, то он закладывается ещё во внутриутробном периоде. Кроме того, микробиом каждого человека уникален.

Существует толстый и тощий микробиом. Этот вывод был сделан благодаря экспериментам на мышах: при пересаживании микробиома полных мышей тощим - эти худые животные начинали набирать вес. А что касается людей, то известен случай, когда после пересаживания микробиома в кишечник женщины у неё изменились предпочтения в еде и она стала набирать вес.

Микробиом сильно влияет на эпигенетику. Эпигенетика представляет собой проявление некоторых генетически заложенных в человеке особенностей. К примеру, в нём могут быть заложены особенности конституции с большим процентом жира и большей массой тела в целом. Однако они могут вовсе не реализоваться, а могут реализоваться слишком сильно.

Более того, первые тысяча дней жизни человека определяют его здоровье на всё оставшееся время. При этом если микрофлора у него в норме, то с различными генетически заложенными болезнями он может и не столкнуться вообще.