Что объединяет курильщика сигарет и вейпера? Импотенция

Штал подчеркивает, что хотя влияние вейпинга не так хорошо изучено, как традиционного курения, высокие уровни никотина в электронных сигаретах могут сужать кровеносные сосуды, ограничивая кровоток, необходимый для эрекции. Кроме того, ароматизаторы и консерванты в жидкостях для вейпов могут вызывать воспаление и окислительный стресс, что еще больше ухудшает половую функцию мужчин.

Тем, кто сталкивается с проблемами эрекции, врач рекомендует сократить или отказаться от вейпинга и проконсультироваться с медицинским специалистом для получения вариантов лечения.

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