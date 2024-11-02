Что объединяет курильщика сигарет и вейпера? Импотенция

Опубликовано 02 ноября 2024, 12:451 мин.
Что объединяет курильщика сигарет и вейпера? ИмпотенцияВрач предупреждает
Вейпинг оказался похож на курение сигарет влиянием на потенцию. Недавнее предупреждение от уролога Питера Штала поведало о связи между вейпингом и эректильной дисфункцией. С всё большим числом вейперов, многие из которых ещё молоды, влияние электронных сигарет на сексуальное здоровье становится все более актуальным, пишет Daily Star.
Штал подчеркивает, что хотя влияние вейпинга не так хорошо изучено, как традиционного курения, высокие уровни никотина в электронных сигаретах могут сужать кровеносные сосуды, ограничивая кровоток, необходимый для эрекции. Кроме того, ароматизаторы и консерванты в жидкостях для вейпов могут вызывать воспаление и окислительный стресс, что еще больше ухудшает половую функцию мужчин.
Тем, кто сталкивается с проблемами эрекции, врач рекомендует сократить или отказаться от вейпинга и проконсультироваться с медицинским специалистом для получения вариантов лечения.
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