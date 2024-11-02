Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 ноября 2024, 12:45
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Что объединяет курильщика сигарет и вейпера? Импотенция

Врач предупреждает
Вейпинг оказался похож на курение сигарет влиянием на потенцию. Недавнее предупреждение от уролога Питера Штала поведало о связи между вейпингом и эректильной дисфункцией. С всё большим числом вейперов, многие из которых ещё молоды, влияние электронных сигарет на сексуальное здоровье становится все более актуальным, пишет Daily Star.
Что объединяет курильщика сигарет и вейпера? Импотенция
© Ferra

Штал подчеркивает, что хотя влияние вейпинга не так хорошо изучено, как традиционного курения, высокие уровни никотина в электронных сигаретах могут сужать кровеносные сосуды, ограничивая кровоток, необходимый для эрекции. Кроме того, ароматизаторы и консерванты в жидкостях для вейпов могут вызывать воспаление и окислительный стресс, что еще больше ухудшает половую функцию мужчин.

Тем, кто сталкивается с проблемами эрекции, врач рекомендует сократить или отказаться от вейпинга и проконсультироваться с медицинским специалистом для получения вариантов лечения.

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