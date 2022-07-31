Что облепиха "чинит" в вашем организме и сколько её нужно есть

Так, Гинзбург отмечает, что облепиха – это кладезь витаминов группы В, А и С. Среди их “заслуг” – улучшение качества кожи и волос, а также защита сердца и сосудов.

Помимо прочего, содержащиеся в ней витамины Е и В, при регулярном потреблении ягод, способствует быстрому заживлению ран и мелких порезов. А витамины А и Е защищают организм от преждевременного старения и онкологических заболеваний, рассказывает эксперт.

Гинзбург советует есть хотя бы одну чайную ложку облепихи в день, но только не людям с обострениями желудочно-кишечного тракта, потому что в облепихе довольно много аскорбиновой кислоты, которая оказывает раздражающее действие на слизистую желудка, предупреждает диетолог.

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