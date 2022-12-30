Что общего в организме людей, которые легко переносят алкоголь

Что общего в организме людей, которые легко переносят алкогольИ при чем тут европейцы
Толстые люди переносят алкоголь лучше остальных. Диетолог Татьяна Залетова перечислила категории людей, которые переносят алкоголь лучше других. Ее словам приводят РИА Новости. По словам эксперта, люди с большим весом обладают более высокой переносимостью алкоголя.
Фото: Unsplash
"Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза”, - предупреждает она.
Переносимость алкоголя зависит в основном от способности печени перерабатывать его: алкоголь, попадая в организм человека, превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не наносит такого вреда, как если бы человек выпил чистый ацетон.
Европейцы, кстати переносят алкоголь лучше, чем представители монгольской расы, о чем тоже рассказала диетолог – европейцы более адаптированы к алкоголю, поскольку раньше получили к нему доступ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.