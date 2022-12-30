Что общего в организме людей, которые легко переносят алкоголь

"Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза”, - предупреждает она.

Переносимость алкоголя зависит в основном от способности печени перерабатывать его: алкоголь, попадая в организм человека, превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не наносит такого вреда, как если бы человек выпил чистый ацетон.

Европейцы, кстати переносят алкоголь лучше, чем представители монгольской расы, о чем тоже рассказала диетолог – европейцы более адаптированы к алкоголю, поскольку раньше получили к нему доступ.

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