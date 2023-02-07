Что опасного для здоровья может произойти с вашими руками зимой

Что опасного для здоровья может произойти с вашими руками зимойВрач рассказал, как этого всего избежать
Лёд и снег могут быть губительны для вашего организма. В частности, для рук. Специалист-ортопед объяснил, как можно избежать в зимнее время различных травм.
Фото: MidAmerica Orthopaedics
По словам доктора Ричарда Самейда, доцента кафедры ортопедической хирургии, специализирующегося на хирургии рук и верхних конечностей в Юго-Западном медицинском центре UT в Далласе, зимой травмы люди обычно получают несколькими способами. Они поскальзываются на льду или же спотыкаются о какой-либо предмет.
Для того чтобы предотвратить падение, человек инстинктивно вытягивает руки. Но это в итоге это приводит к травмам в области запястья, предплечья, локтя.
Medical Xpress
Будьте бдительными зимой. Обращайте внимание на тёмные участки на тротуаре, так как они могут быть покрыты льдом. Также носите хорошую обувь, которая не скользит. Если же вы пользуетесь тростью или ходунками, то попросите кого-нибудь ходить с вами на прогулку, чтобы вам при потере равновесия могли сразу же помочь.
Когда вы идёте куда-то зимой, обращайте внимание на дорогу и предметы впереди вас, а не смотрите в экран смартфона. Если у вас плохое зрение, то носите линзы. Также известно, что приём лекарств и хронические заболевания повышают вероятность падения.
Кроме того, с возрастом плотность костей снижается, поэтому увеличивается риск переломов.
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