Что опасного для здоровья может произойти с вашими руками зимой

Будьте бдительными зимой. Обращайте внимание на тёмные участки на тротуаре, так как они могут быть покрыты льдом. Также носите хорошую обувь, которая не скользит. Если же вы пользуетесь тростью или ходунками, то попросите кого-нибудь ходить с вами на прогулку, чтобы вам при потере равновесия могли сразу же помочь.

Когда вы идёте куда-то зимой, обращайте внимание на дорогу и предметы впереди вас, а не смотрите в экран смартфона. Если у вас плохое зрение, то носите линзы. Также известно, что приём лекарств и хронические заболевания повышают вероятность падения.

Кроме того, с возрастом плотность костей снижается, поэтому увеличивается риск переломов.

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