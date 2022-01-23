Что ощущает человек с раздвоением личности: рассказывают учёные

Как утверждает автор статьи, диссоциативное расстройство идентичности представляет собой такое состояние, при котором идентичность человека включает в себя большое количество частей, которые при этом не являются единым целым. Другими словами, больному кажется, что в нём живут разные личности, которые могут сменять друг друга и при этом даже не быть знакомы друг с другом. Более того, такие личности могут иметь разный пол, характер, национальность и пр. Сам человек может также при переходе от одной личности к другой помнить только часть того, что происходило с одной из них.

Вообще данная болезнь встречается довольно редко. Из всего населения Земли - у 1-3 процентов.

Среди признаков заболевания автор выделяет существование двух или более состояний личности, при которых у человека меняется поведение, память, мышление. Вместе с тем сам человек какую-то часть событий, произошедших с ним на определённых жизненных этапах, не помнит.