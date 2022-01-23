Что ощущает человек с раздвоением личности: рассказывают учёные

Что ощущает человек с раздвоением личности: рассказывают учёныеОб этом пишет «Научная Россия»
Как утверждает автор статьи, диссоциативное расстройство идентичности представляет собой такое состояние, при котором идентичность человека включает в себя большое количество частей, которые при этом не являются единым целым. Другими словами, больному кажется, что в нём живут разные личности, которые могут сменять друг друга и при этом даже не быть знакомы друг с другом. Более того, такие личности могут иметь разный пол, характер, национальность и пр. Сам человек может также при переходе от одной личности к другой помнить только часть того, что происходило с одной из них.
Вообще данная болезнь встречается довольно редко. Из всего населения Земли - у 1-3 процентов.
Среди признаков заболевания автор выделяет существование двух или более состояний личности, при которых у человека меняется поведение, память, мышление. Вместе с тем сам человек какую-то часть событий, произошедших с ним на определённых жизненных этапах, не помнит.
Если же говорить о симптомах собственно раздвоения личности, то к ним относятся: отсутствие воспоминаний о конфликтах у человека, сложности при ходьбе, слабость в руках из-за различных конфликтов, ощущение человеком отделения себя от тела, покачивание с целью снятия тревоги, отсутствие контроля желаний, невозможность точно осознать свой пол, эмоциональная неустойчивость, разочарованность во всём, скука, паталогической фантазирование.
При этом подобный диагноз может ставить только врач.
На самом деле диссоциация является одним из методов психологической защиты. В результате мысли, воспоминания, чувства как бы разъединяются и постепенно теряют связь с действительностью, её осознанием. При чрезмерном проявлении такого механизма и развиваются диссоциативные расстройства.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.