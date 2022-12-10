Что полезно для здоровья включить в зимний рацион питания

По ее словам, жирные кислоты Омега-3 отвечают за укрепление иммунной системы, стенок кровеносных сосудов и костной системы, а также защищают дыхательные пути от инфекций.

“Если рыба надоела, а Омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть греческие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа”, - сказала она.

По словам диетолога, стоит включить в зимний такие овощи как морковь, свекла или картофель, потому что они содержат нужное количество витамина А. Специалист добавила, что богатый углеводами состав даст много энергии. В то же время с этими овощами необходимо соблюдать меру и правильно сочетать их с клетчаткой.

Еще один важный продукт зимой - это фрукты, особенно цитрусовые, в данном случае мандарины и апельсины подойдут идеально, потому что они являются источником клетчатки и флавоноидов. И пейте больше воды, о чем также рассказала Свиридова.

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