Что поможет наладить сон, если проблемы с ним – из-за пандемии COVID-19: советы экспертов

Для борьбы с проблемами со сном, вызванными пандемией, необходимо помнить о некоторых правилах. Так, эксперты советуют организовать свой распорядок дня и привычки. То есть необходимо составлять для себя план на день и следовать ему. Также нужно стараться спать по семь часов ежедневно, ложиться и вставать в одно и то же время.

Помимо этого, должно помочь сокращение времени, проведённое перед экраном компьютера или смартфона. Важно также перед сном тратить как можно меньше времени на новости и пролистывание ленты в социальных сетях. Минимум за полчаса до отхода ко сну лучше отказаться от использования всех гаджетов.

Комната, в которой вы собираетесь спать, должна быть тёмной, прохладной. В ней также должно быть тихо. Все электронные устройства лучше хранить подальше от кровати. Перед сном можно расслабиться, приняв ванну, душ. Способны помочь чтение, медитация за 30 минут до того, как вы ляжете спать.

Если всё же заснуть не удаётся, то можно обратиться за помощью к врачу.

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