Что повышает риск инсульта

5 факторов

Эксперты считают, что осведомлённость людей о факторах риска инсульта низка. А между тем он является распространённой причиной смерти. Издание Eat this, not that закрывает пробелы в знаниях и перечисляет 5 факторов, повышающих риск инсульта.