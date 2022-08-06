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Что повышает риск инсульта

5 факторов
Эксперты считают, что осведомлённость людей о факторах риска инсульта низка. А между тем он является распространённой причиной смерти. Издание Eat this, not that закрывает пробелы в знаниях и перечисляет 5 факторов, повышающих риск инсульта.
Что повышает риск инсульта
  1. Высокое кровяное давление.

Гипертонию называют тихим убийцей, потому что люди часто не знают, что она у них есть. Именно поэтому следует мониторить своё кровяное давление.

  1. Ожирение.

Исследования показали, что избыточный вес может значительно повысить риск инсульта.

  1. Злоупотребление алкоголем.

Множество исследований уже доказало связь между потреблением спиртного и риском инсульта.

  1. Высокий уровень холестерина.

Слишком много холестерина в крови может привести к накоплению жировых отложений в артериях, что может вызвать образование тромбов.

  1. Употребление наркотиков.

Известно, что кокаин является важным фактором риска ишемического и геморрагического инсульта у молодых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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