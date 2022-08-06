Что повышает риск инсульта

Высокое кровяное давление.

Гипертонию называют тихим убийцей, потому что люди часто не знают, что она у них есть. Именно поэтому следует мониторить своё кровяное давление.

Ожирение.

Исследования показали, что избыточный вес может значительно повысить риск инсульта.

Злоупотребление алкоголем.

Множество исследований уже доказало связь между потреблением спиртного и риском инсульта.

Высокий уровень холестерина.

Слишком много холестерина в крови может привести к накоплению жировых отложений в артериях, что может вызвать образование тромбов.

Употребление наркотиков.

Известно, что кокаин является важным фактором риска ишемического и геморрагического инсульта у молодых людей.

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