Что происходит, когда у человека перестает работать «мозговой центр»

Исследование, проведенное во время операции по лечению эпилепсии у двух пациентов, показало, что после удаления языкового узла сразу же нарушается работа отдаленных областей мозга. Вопреки прежним теориям, предполагавшим, что мозг может легко компенсировать потерю узла, исследование продемонстрировало незаменимую роль этих узлов, разрушив старые убеждения.

«Мы наблюдали не только быстрое воздействие на речь и обработку языка, но и невероятную способность мозга адаптироваться, хотя и не полностью, за удивительно короткий промежуток времени», - говорит ведущий исследователь Кристофер Петков.

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