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Что происходит с организмом человека, когда он стареет

Объясняет биолог
Седые волосы, морщины - внешние признаки старения человеческого организма. Но какие процессы, вызывающие такие изменения, происходят в клетках? Об этом - в статье.
Что происходит с организмом человека, когда он стареет

С возрастом тело человека изменяется. Вызвано это различными процессами, происходящими в ДНК и клетках.

Так, прежде всего, со временем ДНК человека становится менее стабильной. Объясняется это накоплением в ней мутаций.

Клеткам организма становится всё сложнее контактировать друг с другом. Стареющие же клетки начинают накапливаются и вызывать различные повреждения. В целом клетки со временем всё хуже начинают производить и поддерживать ключевые белки.

Затем постепенно кончики хромосом (их называют «теломеры») начинают распутываться.

Крошечные клеточные «батарейки» митохондрии (они обеспечивают клетки энергией) перестают при старении нормально работать, а стволовые клетки (они способствуют восстановлению тканей организма) истощаются.

Что происходит с организмом человека, когда он стареет

В организме также происходят эпигенетические изменения. Это особые химические изменения, которые влияют на активность генов.

Наконец, у человека нарушается при старении чувствительность к питательным веществам. То есть получать необходимые элементы из продуктов ему становится сложнее.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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