Что происходит с организмом человека, когда он стареет

Что происходит с организмом человека, когда он стареетОбъясняет биолог
С возрастом тело человека изменяется. Вызвано это различными процессами, происходящими в ДНК и клетках.
Так, прежде всего, со временем ДНК человека становится менее стабильной. Объясняется это накоплением в ней мутаций.
Клеткам организма становится всё сложнее контактировать друг с другом. Стареющие же клетки начинают накапливаются и вызывать различные повреждения. В целом клетки со временем всё хуже начинают производить и поддерживать ключевые белки.
Затем постепенно кончики хромосом (их называют «теломеры») начинают распутываться.
Крошечные клеточные «батарейки» митохондрии (они обеспечивают клетки энергией) перестают при старении нормально работать, а стволовые клетки (они способствуют восстановлению тканей организма) истощаются.
В организме также происходят эпигенетические изменения. Это особые химические изменения, которые влияют на активность генов.
Наконец, у человека нарушается при старении чувствительность к питательным веществам. То есть получать необходимые элементы из продуктов ему становится сложнее.