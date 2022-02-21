Что происходит с организмом человека, когда он стареет

С возрастом тело человека изменяется. Вызвано это различными процессами, происходящими в ДНК и клетках.

Так, прежде всего, со временем ДНК человека становится менее стабильной. Объясняется это накоплением в ней мутаций.

Клеткам организма становится всё сложнее контактировать друг с другом. Стареющие же клетки начинают накапливаются и вызывать различные повреждения. В целом клетки со временем всё хуже начинают производить и поддерживать ключевые белки.

Затем постепенно кончики хромосом (их называют «теломеры») начинают распутываться.

Крошечные клеточные «батарейки» митохондрии (они обеспечивают клетки энергией) перестают при старении нормально работать, а стволовые клетки (они способствуют восстановлению тканей организма) истощаются.