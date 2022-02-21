Что происходит с организмом, когда у вас трескаются или шелушатся губы

Чаще всего губы сохнут из-за обветривания. Кроме того, у человека может быть аллергия на солнце или повышенная чувствительность к ультрафиолету. На сильном солнце губы могут обгореть. Ирина Гостева посоветовала не пользоваться на пляже и прогулке помадой розовых оттенков.

Губы также могут сохнуть из-за пересушенного воздуха в квартире. Стоит применять бальзам для губ или гигиеническую помаду. При этом в составе этих средств не должно быть вазелина. Лучше чтобы был пчелиный воск.

Помимо этого, губы могут сохнуть из-за побочных эффектах от принимаемых лекарств, дефицита витаминов A и E, стафилококка губ, грибковой инфекции, диабета, кариеса, а также заболеваний ЖКТ. Самодиагностикой же заниматься не стоит. Если что-то беспокоит, нужно обратиться к врачу.