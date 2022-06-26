Что происходит с организмом, когда вы пьёте обезболивающее

Что происходит с организмом, когда вы пьёте обезболивающееОбъясняют врачи
Нейробиолог Ребекка Сил и анестезиолог Бенедикт Альтер из Питтсбургского университета медицинских наук рассказали, как обезболивающие воздействуют на организм. Известно, что мозг использует различные сигнальные пути боли, а зависит это от типа повреждения. Поскольку таких путей может быть очень много, создать идеальное болеутоляющее невозможно. То есть каждая разновидность обезболивающего по-разному влияет на тот или иной вид боли.
Противовоспалительные обезболивающие помогают при травме. Они уменьшают воспаление в определённой области. Особенно эффективны такие препараты, которые отпускаются без рецепта, при травмах опорно-двигательного аппарата и других видах боли, связанных с воспалением.
Например, ибупрофен, напроксен, аспирин уменьшают уровень воспаления за счёт того, что блокируют фермент ЦОГ. Парацетамол тоже воздействует на этот элемент и снижает интенсивность боли, хотя и не уменьшает воспаление.
Лекарства, отпускаемые без рецепта, чаще всего безопасны. Но нужно следовать инструкции по их применению.
Существуют также местные анестетики. Это, например, лидокаин. Он препятствует тому, чтобы нервные клетки, которые обнаруживают повреждение тканей в организме, посылали сигнал в мозг. Они воздействуют именно на нервы, находящиеся на коже. Поэтому их лучше всего применять, если вы страдаете от инфекции, связанной с кожей: к примеру, опоясывающим лишаем.
Иногда при повреждении нервов (из-за диабета, артрита) боль не проходит, даже если повреждения на самом деле нет. В этом случае принимают противоэлептические обезболивающие, антидепрессанты. Назначают их врачи.
Опиоиды снижают интенсивность боли при помощи активации эндорфинов в организме. Эти гормоны уменьшают сигналы о травме и вызывают ощущение эйфории. Считаются неэффективными такие препараты при хронической боли и невропатических травмах. Кроме того, опиоиды вызывают привыкание и их нельзя принимать длительное время.
Важно также знать, что ни одно из существующих сегодня лекарств не может полностью снять боль.
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