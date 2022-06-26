Что происходит с организмом, когда вы пьёте обезболивающее

Нейробиолог Ребекка Сил и анестезиолог Бенедикт Альтер из Питтсбургского университета медицинских наук рассказали, как обезболивающие воздействуют на организм. Известно, что мозг использует различные сигнальные пути боли, а зависит это от типа повреждения. Поскольку таких путей может быть очень много, создать идеальное болеутоляющее невозможно. То есть каждая разновидность обезболивающего по-разному влияет на тот или иной вид боли.

Противовоспалительные обезболивающие помогают при травме. Они уменьшают воспаление в определённой области. Особенно эффективны такие препараты, которые отпускаются без рецепта, при травмах опорно-двигательного аппарата и других видах боли, связанных с воспалением.

Например, ибупрофен, напроксен, аспирин уменьшают уровень воспаления за счёт того, что блокируют фермент ЦОГ. Парацетамол тоже воздействует на этот элемент и снижает интенсивность боли, хотя и не уменьшает воспаление.

Лекарства, отпускаемые без рецепта, чаще всего безопасны. Но нужно следовать инструкции по их применению.

Существуют также местные анестетики. Это, например, лидокаин. Он препятствует тому, чтобы нервные клетки, которые обнаруживают повреждение тканей в организме, посылали сигнал в мозг. Они воздействуют именно на нервы, находящиеся на коже. Поэтому их лучше всего применять, если вы страдаете от инфекции, связанной с кожей: к примеру, опоясывающим лишаем.