Что происходит с печенью, когда вы выпиваете

Что происходит с печенью, когда вы выпиваетеОбъясняют учёные
Печень вырабатывает особое вещество ацетальдегид, которое вызывает похмелье после приёма алкогольных напитков. Также благодаря печени из организма выводится 95 процентов алкоголя и воздействует он на сам организм не так разрушительно.
Датские учёные выяснили, как сразу же после употребления алкоголя он влияет на печень. В исследовании при этом участвовали 39 человек.
После измерения количества алкоголя в печени специалисты обнаружили, что его концентрация выше в два-три раза именно здесь по сравнению с остальным организмом. Объясняется это тем, что алкоголь после употребления всасывается из желудка и начала тонкой кишки, а затем попадает в кровоток. Кровь же течёт в печень.
На следующий день после «попойки» в организме человека, в частности в печени, наблюдается повышенное образование коллагена. Это означает, что даже после того как человек выпил вечером, у него уже начинает образовываться рубцовая ткань в печени. А когда в печени много такой ткани, то это говорит о возникновении цирроза. Однако печень способна и самостоятельно восстанавливаться, правда, только если от алкоголя человек на какое-то время откажется полностью.