Что происходит с печенью, когда вы выпиваете

Печень вырабатывает особое вещество ацетальдегид, которое вызывает похмелье после приёма алкогольных напитков. Также благодаря печени из организма выводится 95 процентов алкоголя и воздействует он на сам организм не так разрушительно.

Датские учёные выяснили, как сразу же после употребления алкоголя он влияет на печень. В исследовании при этом участвовали 39 человек.

После измерения количества алкоголя в печени специалисты обнаружили, что его концентрация выше в два-три раза именно здесь по сравнению с остальным организмом. Объясняется это тем, что алкоголь после употребления всасывается из желудка и начала тонкой кишки, а затем попадает в кровоток. Кровь же течёт в печень.