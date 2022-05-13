Что происходит с уровнем сахара в крови, когда вы едите хлеб

Углеводы бывают простыми и сложными. Простые углеводы состоят из сахаров, которые имеют «простую» химическую структуру. Хотя такая структура позволяет быстро преобразовывать эти углеводы в энергию, она часто может приводить к скачкам сахара в крови. Сложные углеводы организму приходится переваривать дольше, это не вызывает быстрого повышения уровня сахара в крови.

Для простоты учёные используют гликемический индекс (ГИ). Он показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Продукты с низким гликемическим индексом, такие как овёс и цельнозерновой хлеб грубого помола, имеют показатель 55 или меньше. Эти продукты вызывают более медленное повышение уровня сахара в крови. С другой стороны, продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб, имеют показатель от 70 до 100. Они перевариваются быстрее, что приводит к значительным изменениям уровня сахара в крови.

Поэтому эксперты советуют выбирать хлеб из цельного зерна.

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