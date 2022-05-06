Что происходит с уровнем сахара в крови, когда вы пьёте алкоголь

Некоторые исследования показали, что при умеренном употреблении алкоголя у взрослых людей с диабетом может немного повыситься чувствительность к инсулину. Но в большинстве случаев чрезмерное употребление может привести к нездоровому падению уровня сахара в крови.

Это связано с тем, что алкоголь нарушает процесс выделения глюкозы печенью. Вместо этого орган начинает перерабатывать алкоголь, что приводит к снижению уровня сахара в крови, говорит диетолог-нутриционист Вандана Шет (Vandana Sheth) из Ассоциации специалистов по лечению и образованию при диабете.

В других случаях алкоголь может привести к резкому повышению уровня сахара. Это может произойти из-за сладкого вина или пива, которые содержат много углеводов, а также при употреблении коктейлей с сахаром, газировкой или фруктовым соком.

При этом алкогольные напитки часто вызывают желание перекусить чипсами, пиццей и другими высокоуглеводными продуктами, что также может привести к повышению уровня сахара в крови.

Специалисты советуют изучить свой организм, чтобы понять, каким образом снизить риски для здоровья. Лучше проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что принимаемые лекарства не будут негативно взаимодействовать с алкоголем. Лучше пить медленно, не стоит выпивать на голодный желудок. При этом следует не забывать о простой воде, чтобы поддерживать водный баланс.

Диабетикам необходимо проверять уровень сахара до и после употребления алкоголя. Будет безопаснее, если в момент употребления алкоголя рядом будет близкий человек. Кроме этого, стоит держать под рукой лекарства.

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