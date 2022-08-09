Что происходит с вашим кишечником, когда вы едите йогурт

Что происходит с вашим кишечником, когда вы едите йогуртОбъясняют диетологи
Несмотря на то что в различных йогуртах может быть разное количество пробиотиков, в любом случае эти бактерии полезны для поддержания здоровья кишечника и всего организма.
Пробиотики, которые входят в состав йогуртов, помогают улучшить пищеварение. Кишечник человека выполняет в организме несколько функций. Это переваривание еды, поглощение питательных веществ и воды. Оказывает влияние этот орган и на иммунную систему, психику, сердце.
Когда вы едите йогурт, полезные бактерии, которые поступают в организм, помогают нейтрализовать влияние плохих бактерий. Также существует такое понятие, как дисбаланс бактерий в кишечнике. Такой дисбаланс может возникнуть, если человек неправильно питается, пьёт антибиотики, имеет определённые болезни, связанные с пищеварительной системой.
Из-за дисбаланса кишечных бактерий появляются запор, диарея, аллергии, расстройства психики, экзема. Эти состояния возникают, когда в организме много вредных бактерий и мало полезных. Если вы будете йогурт и другие продукты с пробиотиками, то сможете поддерживать этот баланс.
Научные исследования показывают, что пробиотики могут облегчить симптомы болезней, связанных с пищеварением, в том числе синдрома раздражённого кишечника.
Если вы будете есть йогурт каждый день, то сможете получать некоторое количество таких веществ, как кальций, фосфор, белок.
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