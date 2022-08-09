Что происходит с вашим кишечником, когда вы едите йогурт

Когда вы едите йогурт, полезные бактерии, которые поступают в организм, помогают нейтрализовать влияние плохих бактерий. Также существует такое понятие, как дисбаланс бактерий в кишечнике. Такой дисбаланс может возникнуть, если человек неправильно питается, пьёт антибиотики, имеет определённые болезни, связанные с пищеварительной системой.

Из-за дисбаланса кишечных бактерий появляются запор, диарея, аллергии, расстройства психики, экзема. Эти состояния возникают, когда в организме много вредных бактерий и мало полезных. Если вы будете йогурт и другие продукты с пробиотиками, то сможете поддерживать этот баланс.

Научные исследования показывают, что пробиотики могут облегчить симптомы болезней, связанных с пищеварением, в том числе синдрома раздражённого кишечника.

Если вы будете есть йогурт каждый день, то сможете получать некоторое количество таких веществ, как кальций, фосфор, белок.

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