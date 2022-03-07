Что происходит с вашим мозгом, если вы едите недостаточно или слишком много сахара

Что происходит с вашим мозгом, если вы едите недостаточно или слишком много сахараРассказывает турецкое издание Sözcü
По словам доктора Дерьи Улудюз, как падение, так и повышение сахара в крови может быть опасно для организма. Это вызывает различные нарушения в мозге, а также в сердечно-сосудистой, нервной системе, почках.
Что касается конкретно головного мозга, то нарушение баланса глюкозы в организме способно повредить ткани мозга, вызвать проблемы с памятью. Эксперт отмечает, что глюкоза - это «топливо» для мозга, нормальное её количество в крови помогает уравновесить «химию мозга».
Какие же проблемы возникают у человека при недостатке или избытке сахара? Прежде всего, при нарушении баланса этого вещества мозг не способен получить нужное количество энергии и в итоге не может выполнять свои функции. Также нормальный уровень глюкозы нужен для производства в мозге нейротрансмиттеров, то есть маленьких химических проводников, которые передают информацию в нервных клетках.
При слишком низком уровне сахара в крови у человека наблюдается ряд симптомов. Это головные боли, боли в мышцах, слабость, снижение остроты зрения. Также часто случаются приступы голода - «сладкие приступы», когда хочется есть много сладких продуктов.
При избыточном количестве сахара возникает сахарный диабет. Также человек сталкивается с сильной жаждой, чувством голода, утомляемостью, сонливостью, ему чаще, чем обычно, хочется по ночам в туалет, возникает ощущение жжения в стопах, нарушается половая функция, начинают долго заживать раны.
Иногда у человека появляется инсулинорезистентность. Это состояние, когда инсулина выделяется для контроля сахара в крови больше, чем обычно. В этом случае мозг стареет быстрее, могут возникнуть такие неврологические болезни, как деменция, болезнь Альцгеймера.
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