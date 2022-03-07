Что происходит с вашим мозгом, если вы едите недостаточно или слишком много сахара

Какие же проблемы возникают у человека при недостатке или избытке сахара? Прежде всего, при нарушении баланса этого вещества мозг не способен получить нужное количество энергии и в итоге не может выполнять свои функции. Также нормальный уровень глюкозы нужен для производства в мозге нейротрансмиттеров, то есть маленьких химических проводников, которые передают информацию в нервных клетках.

При слишком низком уровне сахара в крови у человека наблюдается ряд симптомов. Это головные боли, боли в мышцах, слабость, снижение остроты зрения. Также часто случаются приступы голода - «сладкие приступы», когда хочется есть много сладких продуктов.

При избыточном количестве сахара возникает сахарный диабет. Также человек сталкивается с сильной жаждой, чувством голода, утомляемостью, сонливостью, ему чаще, чем обычно, хочется по ночам в туалет, возникает ощущение жжения в стопах, нарушается половая функция, начинают долго заживать раны.

Иногда у человека появляется инсулинорезистентность. Это состояние, когда инсулина выделяется для контроля сахара в крови больше, чем обычно. В этом случае мозг стареет быстрее, могут возникнуть такие неврологические болезни, как деменция, болезнь Альцгеймера.

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