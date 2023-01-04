Что происходит с вашим организмом, когда вы бросаете курить

По словам доктора Роберта Редфилда, даже те, кто курил много лет или в принципе выкуривал в день много сигарет, могут получить пользу для здоровья при отказе от табака. К этому также добавляется финансовая выгода. В любом случае бросить курить никогда не поздно.

Когда вы бросаете курить, у вас первое время сохраняются симптомы отмены. Это раздражительность, беспокойство, тяга к курению. У некоторых при этом могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, со сном, чувство голода, увеличение веса, депрессия, ощущение тревоги либо грусти.

Польза для здоровья при отказе от курения начинается спустя примерно 20 минут после последней затяжки. Американское онкологическое общество отмечает, что именно тогда у человека снижается частота сердечных сокращений и кровяное давление.