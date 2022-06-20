Что происходит с вашим организмом, когда вы едите красное мясо

Некоторые части мяса (с большим количеством питательных веществ и насыщенных жиров) и правда могут вызвать повышение холестерина. К примеру, это рёбрышки, стейки на кости. Но это при условии, что вы будете часто есть и другие продукты, способствующие увеличению уровня холестерина.

Также известно, что люди, которые употребляют больше красного мяса, чаще остальных едят много нездоровой пищи.

Поэтому красное мясо вовсе не обязательно навредит вашему организму. Если вы станете его есть в умеренных количествах и вместе с овощами, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами, то показатели холестерина будут оставаться в норме.

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