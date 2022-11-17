Что происходит с вашим организмом, когда вы едите слишком много соли

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите слишком много солиЭто стало известно благодаря новому исследованию
В статье, опубликованной в научном журнале Cardiovascular Research, отмечается, что при употреблении большого количества солёных продуктов уровень гормона стресса в организме повышается. Причём на 75 %.
Учёные в ходе эксперимента на мышах обнаружили, что когда те соблюдали диету с высоким содержанием соли, то уровень гормона стресса в их организме повышался на 75 %.
Эксперты взрослым людям рекомендуют в день потреблять менее 6 г соли. При этом большинство регулярно получает вместе с пищей примерно 9 г. Это может привести к повышению кровяного давления, к увеличению вероятности развития сосудистой деменции, возникновения инсультов, инфарктов.
Специалисты из Эдинбургского университета также выяснили, что у мышей не только повысился уровень гормона стресса в состоянии покоя, но и стала почти в два раза выше гормональная реакция на экологический стресс. Из-за потребления соли стали более активно работать гены, производящие в мозге белки, которые контролируют реакцию организма на стресс.