Что происходит с вашим организмом, когда вы едите слишком много соли

Учёные в ходе эксперимента на мышах обнаружили, что когда те соблюдали диету с высоким содержанием соли, то уровень гормона стресса в их организме повышался на 75 %.

Эксперты взрослым людям рекомендуют в день потреблять менее 6 г соли. При этом большинство регулярно получает вместе с пищей примерно 9 г. Это может привести к повышению кровяного давления, к увеличению вероятности развития сосудистой деменции, возникновения инсультов, инфарктов.