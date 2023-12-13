Что происходит с вашим организмом, когда вы пропускаете завтрак

Уровень сахара в крови может упасть. Поскольку во время сна вы всю ночь голодаете, уровень сахара в крови уже естественным образом снижается. Но если вы не съедите при этом сбалансированный завтрак, то этот показатель будет продолжать падать в течение всего утра. Со временем это может способствовать возникновению больших колебаний уровня сахара в крови и его нестабильности. В дальнейшем это приведёт к диабету и преддиабету.

Вам может быть тяжело сосредоточиться. Одно исследование 2017 года показало, что те, кто пропустил завтрак или съел нездоровый вариант завтрака, имели худшие когнитивные способности в течение дня.

Ваш метаболизм может замедлиться. Из-за этого вы можете набрать вес.