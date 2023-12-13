Что происходит с вашим организмом, когда вы пропускаете завтрак

Что происходит с вашим организмом, когда вы пропускаете завтракВот что показывают исследования
Исследования показывают, что здоровый завтрак связан с большим потреблением питательных веществ в течение дня и более качественной диетой. Но как конкретно организм реагирует на пропуск завтрака?
Уровень сахара в крови может упасть. Поскольку во время сна вы всю ночь голодаете, уровень сахара в крови уже естественным образом снижается. Но если вы не съедите при этом сбалансированный завтрак, то этот показатель будет продолжать падать в течение всего утра. Со временем это может способствовать возникновению больших колебаний уровня сахара в крови и его нестабильности. В дальнейшем это приведёт к диабету и преддиабету.
Вам может быть тяжело сосредоточиться. Одно исследование 2017 года показало, что те, кто пропустил завтрак или съел нездоровый вариант завтрака, имели худшие когнитивные способности в течение дня.
Ваш метаболизм может замедлиться. Из-за этого вы можете набрать вес.
Сигналы голода могут подаваться неправильно. Это приведёт к сильной тяге к еде в течение дня. Одно исследование показало, что те, кто пропускает завтрак, потребляют больше углеводов (в том числе добавленного сахара), общего количества сахара и жиров, чем люди, которые едят утром.
Уровень кортизола может повыситься. Этот гормон стресса реагирует как на эмоциональный, так и на физиологический стресс. Согласно систематическому обзору, опубликованному в журнале Nutrients в 2021 год, пропуск завтрака может привести к резкому повышению уровня кортизола с утра, а это потенциально может способствовать повышению аппетита и ухудшению качества сна.
Уровень энергии может снизиться. Одно исследование 2021 года показало, что пропуск завтрака с более высокой утомляемостью и худшим качеством сна.
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