Что происходит с вашим организмом, когда вы выпиваете бутылку вина

Что происходит с вашим организмом, когда вы выпиваете бутылку винаМного различных процессов
- Вы получите слишком много калорий и сахара.
Выпитая бутылка вина «подарит» вам дополнительные 615 калорий. А один стакан шардоне, например, содержит около 1,4 грамма сахара.
- Уровень сахара в крови может упасть.
Это вызовет слабость, головокружение и учащённое сердцебиение. Дело в том, что когда ваша печень занята метаболизмом алкоголя, она производит меньше глюкозы, что может привести к падению уровня сахара в крови.
Вас ждёт интоксикация.
У вас ухудшатся координация и реакция.
Кроме того, может пострадать даже слух, и вы можете не услышать звуковой сигнал приближающейся машины.
- Давление и сердцебиение увеличатся.
По данным учёных, ваш пульс может стать на 15 ударов в минуту быстрее, а резкое изменение значений артериального давления может увеличить вероятность инсульта.
- Ваше тело затормозит сжигание жира.
Оно сосредоточится на алкоголе.
Вы можете легко переесть.
У вас может быть заложен нос.
Если вы чувствительны к аллергенам, содержащимся в вине.
Вы не сможете хорошо выспаться.
Вам может срочно захотеться сходить в туалет по-большому.
Ваш мозг станет хуже обрабатывать информацию.
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