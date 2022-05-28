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Что происходит с вашим организмом, когда вы выпиваете бутылку вина

Много различных процессов
Стандартная бутылка вина составляет 750 миллилитров. Что может сделать с вашим телом такое количество алкоголя — в материале Eat this, not that.
Что происходит с вашим организмом, когда вы выпиваете бутылку вина
  1. Вы получите слишком много калорий и сахара.

Выпитая бутылка вина «подарит» вам дополнительные 615 калорий. А один стакан шардоне, например, содержит около 1,4 грамма сахара.

  1. Уровень сахара в крови может упасть.

Это вызовет слабость, головокружение и учащённое сердцебиение. Дело в том, что когда ваша печень занята метаболизмом алкоголя, она производит меньше глюкозы, что может привести к падению уровня сахара в крови.

  1. Вас ждёт интоксикация.

  2. У вас ухудшатся координация и реакция.

Кроме того, может пострадать даже слух, и вы можете не услышать звуковой сигнал приближающейся машины.

  1. Давление и сердцебиение увеличатся.

По данным учёных, ваш пульс может стать на 15 ударов в минуту быстрее, а резкое изменение значений артериального давления может увеличить вероятность инсульта.

  1. Ваше тело затормозит сжигание жира.

Оно сосредоточится на алкоголе.

  1. Вы можете легко переесть.

  2. У вас может быть заложен нос.

Если вы чувствительны к аллергенам, содержащимся в вине.

  1. Вы не сможете хорошо выспаться.

  2. Вам может срочно захотеться сходить в туалет по-большому.

  3. Ваш мозг станет хуже обрабатывать информацию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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