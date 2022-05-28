Что происходит с вашим организмом, когда вы выпиваете бутылку вина

Вы получите слишком много калорий и сахара.

Выпитая бутылка вина «подарит» вам дополнительные 615 калорий. А один стакан шардоне, например, содержит около 1,4 грамма сахара.

Уровень сахара в крови может упасть.

Это вызовет слабость, головокружение и учащённое сердцебиение. Дело в том, что когда ваша печень занята метаболизмом алкоголя, она производит меньше глюкозы, что может привести к падению уровня сахара в крови.

Вас ждёт интоксикация. У вас ухудшатся координация и реакция.

Кроме того, может пострадать даже слух, и вы можете не услышать звуковой сигнал приближающейся машины.

Давление и сердцебиение увеличатся.

По данным учёных, ваш пульс может стать на 15 ударов в минуту быстрее, а резкое изменение значений артериального давления может увеличить вероятность инсульта.

Ваше тело затормозит сжигание жира.

Оно сосредоточится на алкоголе.

Вы можете легко переесть. У вас может быть заложен нос.

Если вы чувствительны к аллергенам, содержащимся в вине.

Вы не сможете хорошо выспаться. Вам может срочно захотеться сходить в туалет по-большому. Ваш мозг станет хуже обрабатывать информацию.

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