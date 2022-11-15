Что происходит с вашим телом, когда вы едите виноград

Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться при употреблении винограда, - это большое количество сахара в этом продукте. Так, в примерно 16 виноградинах - около 7,5 г сахара.

По словам экспертов, виноград может повлиять на организм как положительно, так и отрицательно. Вот чего вам стоит ожидать.