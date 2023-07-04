Что происходит с вашим телом после того, как вы съедите кукурузу

Что происходит с вашим телом после того, как вы съедите кукурузуБудьте готовы к этим последствиям
Может ли кукуруза навредить здоровью? Ответ на этот вопрос - в материале портала Eat This, Not That.
Итак, что же происходит с вашим телом, когда вы едите кукурузу? Будьте готовы к этим эффектам.
Вы получите важные минералы. В кукурузе есть калий. Он помогает снизить кровяное давление, поддерживает здоровье костей, предотвращает образование камней в почках.
Вы будете потреблять полезные антиоксиданты. Из кукурузы вы можете получить лютеин и зеаксантин. Они придают кукурузе жёлтый цвет и играют главную роль в поддержании здоровья глаз и зрения. В отчёте, опубликованном в Nutrients, отмечается, что два данных соединения нужны для защиты глаз от синего света. Помогают они также при катаракте и возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Вы будете дольше чувствовать себя сытым. Попкорн содержит мало калорий и много клетчатки. Поэтому эту закуску так любят многие из нас. Также в журнале Antioxidants говорится, что в попкорне есть те же растительные соединения и полезные антиоксиданты, что и в кукурузе.
Вы получите витамины группы B. Больше всего в кукурузе витамина B6 и B9, которые важны для энергетического обмена и других важных функций организма. Известно, что B9 поддерживает здоровье печени, кожи и волос, обеспечивает нормальную работу нервной системы. Также витамин В6 помогает в работе мозга. Помимо этого, из кукурузы вы сможете получить B3 и В5.
При синдроме раздражённого кишечника кукуруза усугубит симптомы. В отчёте, опубликованном в Journal of Nurse Practitioners, отмечается, что среди всех продуктов, вызывающих ухудшение симптомов синдрома раздражённого кишечника, сильнее всего влияют на это бананы, цитрусовые, лук, картофель, некоторые молочные продукты и злаки (пшеница, овес, ячмень), кукуруза.
Из-за кукурузного сиропа у вас усилится воспаление. В таком сиропе нет полезных свойств вообще - только сахар или масло. Из-за кукурузного сиропа у вас могут развиться диабет, болезни сердца и печени. Кукурузное масло при этом содержит много полиненасыщенных масел, повышающих маркеры воспаления.
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