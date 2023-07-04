Что происходит с вашим телом после того, как вы съедите кукурузу

Итак, что же происходит с вашим телом, когда вы едите кукурузу? Будьте готовы к этим эффектам.

Вы получите важные минералы. В кукурузе есть калий. Он помогает снизить кровяное давление, поддерживает здоровье костей, предотвращает образование камней в почках.

Вы будете потреблять полезные антиоксиданты. Из кукурузы вы можете получить лютеин и зеаксантин. Они придают кукурузе жёлтый цвет и играют главную роль в поддержании здоровья глаз и зрения. В отчёте, опубликованном в Nutrients, отмечается, что два данных соединения нужны для защиты глаз от синего света. Помогают они также при катаракте и возрастной дегенерации жёлтого пятна.

Вы будете дольше чувствовать себя сытым. Попкорн содержит мало калорий и много клетчатки. Поэтому эту закуску так любят многие из нас. Также в журнале Antioxidants говорится, что в попкорне есть те же растительные соединения и полезные антиоксиданты, что и в кукурузе.