Что происходит с вашим телом при стрессе

Некоторые люди при драке или при ссоре с кем-то совершенно не могут связно говорить, начинают краснеть и дрожать. С чем связана подобная реакция на стресс?

Если человек здоров, то в его организме во время ссоры или драки происходит следующее. Для спора с другими телу нужно много кислорода и энергии. По этой причине у человека может участиться пульс, расшириться дыхательные пути. В итоге кожа человека начинает краснеть. Кроме того, при ссоре в организме производится вещество «катехоламин» (это определение, включающее три гормона: дофамин, адреналин, норадреналин). В итоге начинают сокращаться мышцы, что и приводит к дрожи и запинкам.