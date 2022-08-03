Что происходит с вашим зрением при инсульте

Так как зрительный путь (то есть путь нервных импульсов, благодаря которым человек видит) очень длинный и проходит через определённые области мозга, инсульт может тоже повлиять на него.

Например, человек может заметить, что перестал видеть какие-то области при помощи периферического зрения (то есть зрения, которое помогает видеть то, что находится по бокам). А вот если у пациента произошёл двусторонний инсульт затылочных долей, то у него может сильно снизиться зрение на обоих глазах.