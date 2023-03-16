Что происходит в мозгу, когда вы формируете новую привычку или избавляетесь от старой

Что происходит в мозгу, когда вы формируете новую привычку или избавляетесь от старойОказывается, 40% наших повседневных действий - это привычки
Привычка представляет собой действие, которое человек выполняет «на автомате», то есть не задумываясь. Но как вообще привычки формируются и почему нам сложно от них избавиться?
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На самых ранних стадиях формирования привычки в мозге активируются участки, которые отвечают за принятие решений. Это префронтальная кора. Кроме того, все действия происходят в этом случае обдуманно. При совершении действий активируются мозговые цепи - нейронные сети.
Чем чаще вы повторяете какое-то действие, тем эффективнее и сильнее становятся нейронные связи. Этот процесс называется долговременной потенциацией. И каждый раз, когда вы выполняете что-либо, чтобы сформировать привычку, для активации одной и той же сети клеток вам требуются всё меньшие сигналы.
Со временем привычки закрепляются. Происходит это по мере того, как человек формирует ассоциации и зарабатывает вознаграждение. К примеру, если вы не станете нажимать на «Отложить», когда звенит будильник, вам будет проще приходить на работу вовремя. Это и есть преимущество новой привычки.
И по мере того как привычки укрепляются, части мозга, связанные с принятием решений, перестают активироваться. В результате привычки становится автоматической. Соответственно, нейронные цепи могут уже выполнять действие без участия сознания.
Но сколько времени требуется на формирование привычки? С 1960-х годов считалось, что 21 день. Тем не менее в ходе исследования, опубликованного в Европейском журнале социальной психологии, выяснилось, что для формирования привычек нужно от 18 до 254 дней. А в среднем - примерно 66 дней. Но результаты этого исследования ещё не являются окончательными.
Что касается отказа от привычек, то в мозгу этот процесс связан с другой формой нейропластичности. В частности, с длительной депрессией (и это не состояние психического здоровья человека). Один из способов избавиться от привычки - это точно понять, какой сигнал вызывает поведение, связанное с привычкой, и какая награда подкрепляет привычку.
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