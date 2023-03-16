Что происходит в мозгу, когда вы формируете новую привычку или избавляетесь от старой

На самых ранних стадиях формирования привычки в мозге активируются участки, которые отвечают за принятие решений. Это префронтальная кора. Кроме того, все действия происходят в этом случае обдуманно. При совершении действий активируются мозговые цепи - нейронные сети.

Чем чаще вы повторяете какое-то действие, тем эффективнее и сильнее становятся нейронные связи. Этот процесс называется долговременной потенциацией. И каждый раз, когда вы выполняете что-либо, чтобы сформировать привычку, для активации одной и той же сети клеток вам требуются всё меньшие сигналы.

Со временем привычки закрепляются. Происходит это по мере того, как человек формирует ассоциации и зарабатывает вознаграждение. К примеру, если вы не станете нажимать на «Отложить», когда звенит будильник, вам будет проще приходить на работу вовремя. Это и есть преимущество новой привычки.