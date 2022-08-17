Что происходит в вашем мозге, когда вы чего-то боитесь

В выводах, опубликованных в журнале Cell Reports, говорится, что благодаря молекуле CGRP нейроны (клетки мозга) в двух разных областях мозга могут объединять сигналы об угрожающих звуках, образах и запахах в один. Далее этот сигнал помечается как негативный и передаётся в миндалевидное тело. Эта часть мозга уже переводит сигнал в страх.

Основываясь на результатах предыдущих исследований, учёные из Института Солка предположили, что при помощи CGRP передаётся информация об угрозе от всех органов чувств в миндалевидное тело. Для того чтобы это проверить, команда специалистов провела ряд экспериментов. В них участвовали мыши.