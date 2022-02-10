Что произойдёт, если у всех людей будет гибкий график работы

В ходе исследования выяснилось, что у 46 процентов людей SJL в период пандемии снизился. Причём почти у всех это было связано со сдвигом расписания на более позднее время: то есть люди позже вставали, ели, шли спать. Увеличился этот разрыв у 20 процентов испытуемых, а у остальных он остался без изменений.

Получается, что при возможности организации более гибкого графика почти половина участников начала работать в более позднее время. Вместе с тем люди, которые уменьшили социальный джетлаг, были больше подвержены стрессу и бессоннице, чем те, у кого разрыв остался тот же. Автор полагает, что это можно объяснить долгим пребыванием в постели, так как это создаёт проблемы со сном ночью.

Таким образом, работа по фиксированному единому графику подходит лишь для примерно половины населения. Для остальных же более комфортным станет гибкий график. Но возможность выбирать часы работы в зависимости от биологических часов позволит людям сохранить психическое и физическое здоровье, обеспечит хороший сон.

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