Что произойдёт, если у всех людей будет гибкий график работы

Что произойдёт, если у всех людей будет гибкий график работыИ если они будут выполнять обязанности с учётом своих биологических часов
Профессор медицины сна в Оксфордском университете Колин Эспи вместе с коллегами провёл исследование, в котором изучалась связь между пандемией и изменением рабочего графика людей. В эксперименте участвовали 15 тысяч взрослых из 14 стран. Оказалось, что почти половина из них подстроила с приходом COVID-19 свой график под биологические часы - циклы сна и бодрствования.
Существует также такое понятие, как «социальный джетлаг» (SJL). Это разрыв между социальным распорядком дня и естественными периодами сна и бодрствования. Люди с высоким SJL больше подвержены депрессии, тревожности, бессонницей, чем люди с постоянным графиком. Самочувствие у них тоже чаще хуже. К тем, кто имеет довольно высокий SJL, можно отнести «сов», а к тем, у кого таких разрывов мало или нет совсем, - «жаворонков».
В ходе исследования выяснилось, что у 46 процентов людей SJL в период пандемии снизился. Причём почти у всех это было связано со сдвигом расписания на более позднее время: то есть люди позже вставали, ели, шли спать. Увеличился этот разрыв у 20 процентов испытуемых, а у остальных он остался без изменений.
Получается, что при возможности организации более гибкого графика почти половина участников начала работать в более позднее время. Вместе с тем люди, которые уменьшили социальный джетлаг, были больше подвержены стрессу и бессоннице, чем те, у кого разрыв остался тот же. Автор полагает, что это можно объяснить долгим пребыванием в постели, так как это создаёт проблемы со сном ночью.
Таким образом, работа по фиксированному единому графику подходит лишь для примерно половины населения. Для остальных же более комфортным станет гибкий график. Но возможность выбирать часы работы в зависимости от биологических часов позволит людям сохранить психическое и физическое здоровье, обеспечит хороший сон.
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