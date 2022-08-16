Что произойдёт, если вы полностью откажетесь от секса: семь последствий для здоровья

Что произойдёт, если вы полностью откажетесь от секса: семь последствий для здоровьяИх назвали врачи
Сексопатолог Сари Купер подчёркивает, что отсутствие секса может по-разному влиять на человека в целом, и это зависит от большого количества факторов. Так, при воздержании вы можете не чувствовать полового влечения вообще или, наоборот, испытывать очень сильное влечение. Вот к каким ещё последствиям это может привести.
Подавленное настроение. Благодаря сексу происходит выброс окситоцина и эндорфинов и улучшается настроение. В научных исследованиях говорится, что существует связь между отсутствием секса и депрессией. Но если у вас нет проблем со здоровьем, то из-за воздержания вы всё же не впадёте в депрессивное состояние.
Мало смазки. Правда, это касается женщин старше 20-30 лет. У тех, кто ещё молод, эстрогена и смазки много, даже если они не занимаются сексом. С возрастом количество этой смазки уменьшается, а если вы отказываетесь от секса даже при отсутствии партнёра, то этот процесс может идти быстрее.
Дискомфорт во время полового акта. Североамериканское общество менопаузы отмечает, что регулярный секс важен для женского здоровья после менопаузы. Если же его не будет, то стенки влагалища начнут истончаться, а это приведёт к болезненному сексу и меньшему количеству смазки. Помочь в этом случае способны вагинальные кремы, в состав которых входит эстроген.
Стресс. Если секс вам помогает справиться со стрессом, то отказ от него лишь повысит уровень стресса. Правда, у некоторых женщин по каким-либо причинам половой акт, наоборот, связан со стрессом.
Снижение вероятности заражения ЗППП. То же самое касается инфекций мочевыводящих путей.
Сильные боли во время менструации. Во время оргазма у большинства женщин матка сокращается, а это способствует более быстрому выбросу крови. Это может помочь уменьшить спазмы во время месячных. Также при оргазме происходит выброс эндорфинов, что тоже помогает при спазмах.
Ухудшение интеллектуальных способностей. Исследование, результаты которого опубликованы в The Journals of Gerontology, показывает, что те, кто регулярно занимается сексом, набирают больше баллов в тестах, которые измеряют пространственные и вербальные способности. Также люди, у которых недавно был секс, продемонстрировали более высокие результаты когнитивных тестов по сравнению с теми, кто давно не занимался сексом.
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