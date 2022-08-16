Что произойдёт, если вы полностью откажетесь от секса: семь последствий для здоровья

Сексопатолог Сари Купер подчёркивает, что отсутствие секса может по-разному влиять на человека в целом, и это зависит от большого количества факторов. Так, при воздержании вы можете не чувствовать полового влечения вообще или, наоборот, испытывать очень сильное влечение. Вот к каким ещё последствиям это может привести.

Подавленное настроение. Благодаря сексу происходит выброс окситоцина и эндорфинов и улучшается настроение. В научных исследованиях говорится, что существует связь между отсутствием секса и депрессией. Но если у вас нет проблем со здоровьем, то из-за воздержания вы всё же не впадёте в депрессивное состояние.

Мало смазки. Правда, это касается женщин старше 20-30 лет. У тех, кто ещё молод, эстрогена и смазки много, даже если они не занимаются сексом. С возрастом количество этой смазки уменьшается, а если вы отказываетесь от секса даже при отсутствии партнёра, то этот процесс может идти быстрее.