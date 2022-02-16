Что произойдёт с человеком при недостатке или избытке кальция в организме

По словам доктора Османа Эрка, баланс кальция в организме - это жизненно важная вещь. Как недостаток, так и избыток этого вещества способны серьёзно повлиять на здоровье. Об этих последствиях - ниже.

Если уровень кальция внезапно снизился, на это могут указывать несколько признаков. Например, выражаться это может в непроизвольных сокращениях мышц (как при эпилепсии), онемении тела, затруднённом дыхании (как при астме), низком давлении, наличии признаков сердечной недостаточности. При сильном дефиците элемента развивается слабоумие, катаракта, болезни ногтей и зубов, депрессия, психоз или изменение личности.