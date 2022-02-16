Что произойдёт с человеком при недостатке или избытке кальция в организме

Что произойдёт с человеком при недостатке или избытке кальция в организмеОб этом рассказал врач Осман Эрк
По словам доктора Османа Эрка, баланс кальция в организме - это жизненно важная вещь. Как недостаток, так и избыток этого вещества способны серьёзно повлиять на здоровье. Об этих последствиях - ниже.
Если уровень кальция внезапно снизился, на это могут указывать несколько признаков. Например, выражаться это может в непроизвольных сокращениях мышц (как при эпилепсии), онемении тела, затруднённом дыхании (как при астме), низком давлении, наличии признаков сердечной недостаточности. При сильном дефиците элемента развивается слабоумие, катаракта, болезни ногтей и зубов, депрессия, психоз или изменение личности.
При избытке кальция может возникнуть атеросклероз. Соответственно, повышается риск сердечного приступа, высокого давления, развития рака. Из других симптомов - тошнота, учащённый пульс, рвота, частое мочеиспускание, запор, металлический привкус, нарушение сознания, депрессия.
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