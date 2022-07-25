Что произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать витамин D каждый день

Снижение тяжести протекания COVID-19. Научные исследования демонстрируют, что люди с недостатком витамина D в 14 раз чаще болеют ковидом в тяжёлой форме. Поэтому, по словам доктора Амиэля Дрора из Медицинского центра Галилеи и медицинского факультета Азриэли, лучше всего поддерживать уровень витамина D в норме.