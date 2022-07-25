Что произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать витамин D каждый день

Что произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать витамин D каждый деньРассказывают врачи
Если вы собираетесь восполнить баланс витамина D при помощи приёма добавок этого витамина, то будьте готовы к этим четырём эффектам.
Снижение тяжести протекания COVID-19. Научные исследования демонстрируют, что люди с недостатком витамина D в 14 раз чаще болеют ковидом в тяжёлой форме. Поэтому, по словам доктора Амиэля Дрора из Медицинского центра Галилеи и медицинского факультета Азриэли, лучше всего поддерживать уровень витамина D в норме.
Улучшение состояния костей. Однако если переборщить с дозой витамина D, то эффект будет противоположным. В сутки специалисты из Национальных институтов здравоохранения США советуют принимать не более 600 МЕ (0,015 мг) этого витамина.
Увеличение разнообразия кишечных бактерий. Доктор медицинских наук, директор Клиники остеопороза в Калифорнийском университете в Сан-Диего Дебора Кадо говорит, что при достаточном количестве витамина D у людей бактерии в кишечнике отличаются большим разнообразием. Учёные считают, что чем разнообразнее микробиом (состав бактерий в кишечнике), тем лучше здоровье человека в целом.
Поддержание здоровья мозга. Витамин D, подчёркивает Томас Бёрн, доктор философии, играет важную роль в организме. Это вещество связано с работой иммунной системы, защищает зрительный нерв и сетчатку от повреждений, участвует в регулировании работы иммунной системы, генов, играющих важную роль в функционировании мозга.
Получить также витамин D можно из таких продуктов, как молоко, хлопья, соки, жирная рыба (сардина, лосось), некоторые виды грибов и сыров.
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