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Что произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать витамин D каждый день

Рассказывают врачи
Витамин D считается очень важным для поддержания здоровья всего организма веществом. Известно, что благодаря ему укрепляется иммунитет, кости становятся более прочными. Вот какие четыре последствия вас ждут, если вы станете пить этот витамин ежедневно.
Что произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать витамин D каждый день

Если вы собираетесь восполнить баланс витамина D при помощи приёма добавок этого витамина, то будьте готовы к этим четырём эффектам.

  1. Снижение тяжести протекания COVID-19. Научные исследования демонстрируют, что люди с недостатком витамина D в 14 раз чаще болеют ковидом в тяжёлой форме. Поэтому, по словам доктора Амиэля Дрора из Медицинского центра Галилеи и медицинского факультета Азриэли, лучше всего поддерживать уровень витамина D в норме.

  2. Улучшение состояния костей. Однако если переборщить с дозой витамина D, то эффект будет противоположным. В сутки специалисты из Национальных институтов здравоохранения США советуют принимать не более 600 МЕ (0,015 мг) этого витамина.

Что произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать витамин D каждый день

  1. Увеличение разнообразия кишечных бактерий. Доктор медицинских наук, директор Клиники остеопороза в Калифорнийском университете в Сан-Диего Дебора Кадо говорит, что при достаточном количестве витамина D у людей бактерии в кишечнике отличаются большим разнообразием. Учёные считают, что чем разнообразнее микробиом (состав бактерий в кишечнике), тем лучше здоровье человека в целом.

  2. Поддержание здоровья мозга. Витамин D, подчёркивает Томас Бёрн, доктор философии, играет важную роль в организме. Это вещество связано с работой иммунной системы, защищает зрительный нерв и сетчатку от повреждений, участвует в регулировании работы иммунной системы, генов, играющих важную роль в функционировании мозга.

Получить также витамин D можно из таких продуктов, как молоко, хлопья, соки, жирная рыба (сардина, лосось), некоторые виды грибов и сыров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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