Что произойдёт со здоровьем, если есть пиццу каждый день

Специалист отметил, что сама по себе пицца — это лишь «конструктор». В неё можно добавить что угодно. Вредность пиццы зависит от того, является она основой вашего рациона или дополнением к приёму пищи; покупная она или приготовленная дома; из каких ингредиентов состоит.

Эксперт сказал, что в покупной пицце часто содержатся жирные соусы, майонез, колбаса, несколько видов сыра. «Хлебопекарная мука — это простые углеводы. Продукт повышает уровень сахара в крови и способствует быстрому появлению ощущению голода, а также перспективе набрать лишний вес», — добавил специалист. Поэтому хлебопекарную муку можно заменить на ржаную, цельнозерновую или рисовую.

Исанбаев подытожил, что пиццу из «здоровых» ингредиентов можно есть каждый день. Пиццу из обычных — тоже, но порции должны быть небольшими. Кроме того, не нужно запивать покупную пиццу газированной водой. По словам специалиста, сочетание сладкого и жирного в одном приёме пищи может привести к колебаниям глюкозы, нагружать поджелудочную железу и увеличивать риск набрать ненужные килограммы. У людей с заболеваниями ЖКТ при этом возможны обострения гастрита, вздутия живота, проблемы со стулом. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность.