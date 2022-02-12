Что произойдёт со здоровьем, если спать в незатемнённой спальне

Половодова утверждает, что из-за такого сна повышается риск развития онкологии. Она пояснила, что при свете организм человека не вырабатывается мелатонин, а он отвечает за биологические ритмы. «Если не придерживаться этих правил, начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна», — сказала Половодова.

Ранее врач рассказал, что голодным лучше не отходить ко сну. Если хочется есть, перед сном стоит покушать зерновые хлопья без сахара или мюсли, например, с ряженкой.

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