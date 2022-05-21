Что сделает Роспотребнадзор при угрозе распространения новой оспы обезьян

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Что сделает Роспотребнадзор при угрозе распространения новой оспы обезьянКоторой пока в России нет
В России пока что не было зафиксировано случае заражения оспой обезьян. Однако в случае угрозы ее распространения в стране может быть применена тест-система для выявления заболевания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Как сообщило издание, тест-система была разработана в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. К тому же, как уточнили в ведомстве, на случай угрозы распространения этого заболевания специалисты провели испытания лабораторной тест-системы, которая предназначена для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате у "постели больного".
Она позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов
Роспотребнадзор