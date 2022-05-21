Что сделает Роспотребнадзор при угрозе распространения новой оспы обезьян

Которой пока в России нет

В России пока что не было зафиксировано случае заражения оспой обезьян. Однако в случае угрозы ее распространения в стране может быть применена тест-система для выявления заболевания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.