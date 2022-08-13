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Что следует пить по утрам ради здоровья кишечника

Вариантов немало
Для кишечника важно наличие здорового микробиома, а последний отчасти зависит от того, что мы едим и пьём. Издание Eat this, not that со ссылкой на экспертов составило рекомендации по полезным для кишечника утренним ритуалам.
Что следует пить по утрам ради здоровья кишечника

Вот что можно делать по утрам, чтобы сохранить здоровье кишечника:

  1. Пить воду.

Один из экспертов пояснил, что мы обезвожены, когда просыпаемся, а обезвоживание может вызвать запор. Употребление воды утром — отличный способ начать день правильно для кишечника и общего состояния здоровья.

  1. Насладиться чашечкой кофе.

Чёрный кофе имеет свойство стимулировать организм к опорожнению кишечника. Главное здесь — не злоупотреблять напитком.

  1. Пить напитки, содержащие клетчатку.

Клетчатка улучшает пищеварение, поэтому можно добавить к рациону сок из чернослива или томатов.

  1. Начать пить смузи.

Здесь тоже рекомендуют добавлять фрукты, богатые клетчаткой, а также включать молотые семена льна или чиа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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