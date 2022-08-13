Что следует пить по утрам ради здоровья кишечника

Вот что можно делать по утрам, чтобы сохранить здоровье кишечника:

Пить воду.

Один из экспертов пояснил, что мы обезвожены, когда просыпаемся, а обезвоживание может вызвать запор. Употребление воды утром — отличный способ начать день правильно для кишечника и общего состояния здоровья.

Насладиться чашечкой кофе.

Чёрный кофе имеет свойство стимулировать организм к опорожнению кишечника. Главное здесь — не злоупотреблять напитком.

Пить напитки, содержащие клетчатку.

Клетчатка улучшает пищеварение, поэтому можно добавить к рациону сок из чернослива или томатов.

Начать пить смузи.

Здесь тоже рекомендуют добавлять фрукты, богатые клетчаткой, а также включать молотые семена льна или чиа.

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