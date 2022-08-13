Что следует пить по утрам ради здоровья кишечника

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Что следует пить по утрам ради здоровья кишечникаВариантов немало
Для кишечника важно наличие здорового микробиома, а последний отчасти зависит от того, что мы едим и пьём. Издание Eat this, not that со ссылкой на экспертов составило рекомендации по полезным для кишечника утренним ритуалам.
Вот что можно делать по утрам, чтобы сохранить здоровье кишечника:
- Пить воду.
Один из экспертов пояснил, что мы обезвожены, когда просыпаемся, а обезвоживание может вызвать запор. Употребление воды утром — отличный способ начать день правильно для кишечника и общего состояния здоровья.
- Насладиться чашечкой кофе.
Чёрный кофе имеет свойство стимулировать организм к опорожнению кишечника. Главное здесь — не злоупотреблять напитком.
- Пить напитки, содержащие клетчатку.
Клетчатка улучшает пищеварение, поэтому можно добавить к рациону сок из чернослива или томатов.
- Начать пить смузи.
Здесь тоже рекомендуют добавлять фрукты, богатые клетчаткой, а также включать молотые семена льна или чиа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.