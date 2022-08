Что следует пить по утрам ради здоровья кишечника

Вариантов немало

Для кишечника важно наличие здорового микробиома, а последний отчасти зависит от того, что мы едим и пьём. Издание Eat this, not that со ссылкой на экспертов составило рекомендации по полезным для кишечника утренним ритуалам.